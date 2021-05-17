В Дании заявили, что следят за "возросшей активностью России" в Арктике

СТОКГОЛЬМ, 17 мая. /ТАСС/. Министр иностранный дел Дании Еппе Куфуд отмечает "большую активность России" в арктическом регионе. В королевстве следят за этим, чтобы обеспечить "свои интересы" в Арктике, заявил он в понедельник в Копенгагене на брифинге после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Мы видели, что в России некоторые базы на северо-востоке, которые были закрыты после холодной войны, вновь открыты, - сказал Куфуд. - Мы наблюдаем большую активность в арктическом регионе, и мы следим за этим, чтобы обеспечить нашу независимость и наши интересы".

По мнению Блинкена, Дания делает достаточно для обеспечения безопасности в Арктике. "Я считаю, что Дания берет на себя ответственность в Арктике, в том числе и по арктическому пакету", - пояснил он.

Позже на этой неделе представители Дании, Гренландии и Фарерских островов будут участвовать вместе с Блинкеном в министерском заседании Арктического совета в Рейкьявике, после чего Блинкен и Куфуд посетят Гренландию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в понедельник подчеркнул, что все действия РФ в Арктике абсолютно законны и легитимны. "Подчеркну еще раз, это не то что близко к нам, это наша земля и наши воды. А вот когда НАТО пытается оправдать свое наступление в Арктику, это уже, наверное, немножко другая ситуация. Тут у нас возникают вопросы к таким нашим соседям как Норвегии, например", - добавил министр.