Госсекретарь США не видел пояснений Израиля по поводу удара по "медиабашне" в Газе

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американское внешнеполитическое ведомство запрашивало у израильской стороны пояснения по поводу обоснования для удара по высотному зданию в Газе, где располагались офисы международных СМИ, но он их пока не видел. Его слова приводит в понедельник Associated Press (AP).

"Вскоре после удара мы запросили дополнительные детали относительно обоснования для этого [удара по зданию]", - сказал госсекретарь США, находящийся с визитом в Дании. "Я не видел никакой информации, которая была бы предоставлена", - добавил он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Дании Еппе Куфудом.

При этом глава американского внешнеполитического ведомства отказался обсуждать конкретные разведданные, сказав, что "оставит возможность другим характеризовать то, были ли получены какие-то данные, и как мы [США] оцениваем эту информацию".

Ранее израильские военные уничтожили здание в секторе Газа, в котором располагались офисы нескольких международных СМИ, в том числе агентства AP. Оно стало четвертой высоткой, разрушенной в результате израильских ударов по целям на территории прибрежного анклава. По утверждению израильской армии, в здании находилось военное оборудование ХАМАС, а офисы СМИ использовались этим движением в качестве "живого щита". Гражданские лица и журналисты были заблаговременно предупреждены перед атакой.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - свыше 200.