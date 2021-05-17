Пашинян заявил Лукашенко о необходимости обсудить в рамках ОДКБ напряженность с Баку

ЕРЕВАН, 17 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что ситуацию на границе с Азербайджаном необходимо обсудить в рамках ОДКБ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы кабмина Армении.

"И. о. премьер-министра Никол Пашинян представил собеседнику последнее развитие на армяно-азербайджанской границе. Он отметил, что азербайджанская сторона, грубо нарушив все нормы международного права, нарушила границы и ворвалась на суверенные территории Армении. И. о. премьера Армении подчеркнул важность общего консенсуса стран - членов ОДКБ по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Ранее Пашинян направил письма председателю Совета ОДКБ, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и другим членам совета организации в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

Согласно статье 2 договора ОДКБ, в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств-участников либо угрозы международному миру и безопасности члены ОДКБ незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, вырабатывают и принимают меры по оказанию помощи в целях устранения возникшей угрозы.

Участниками ОДКБ являются шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Таджикистан председательствует в ОДКБ в 2020-2021 годах.