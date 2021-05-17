DPA: Lufthansa продлила отмену рейсов в Тель-Авив

БЕРЛИН, 17 мая. /ТАСС/. Германская авиакомпания Lufthansa приняла решение продлить отмену всех рейсов в Тель-Авив до 20 мая включительно из-за обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает в понедельник агентство DPA со ссылкой на представителя авиационного холдинга Lufthansa Group.

По его информации, рейсы в Тель-Авив авиакомпаний Swiss и Austrian Airlines, входящих в холдинг, также будут отменены. Ожидается, что полеты возобновятся в пятницу, 21 мая.

13 мая Lufthansa сообщила об отмене всех рейсов в Тель-Авив с 13 по 14 мая, а затем - до 17 мая.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - свыше 200.