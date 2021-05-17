В Северной Македонии начался очередной этап учений НАТО

ЗАГРЕБ, 17 мая. /ТАСС/. Очередной этап многонациональных учений НАТО Defender Europe - 21, в котором примут участие местные военнослужащие, а также представители вооруженных сил США, Греции и Болгарии, начался в Северной Македонии. Об этом в понедельник сообщила министр обороны республики Радмила Шекеринска на своей странице в Facebook.

"Многонациональные учения "Решительный удар 21" открылись сегодня торжественной военной церемонией на полигоне Криволак. Представители вооруженных сил Северной Македонии, США, Греции и Болгарии проведут совместные маневры и продемонстрируют оперативное взаимодействие в течение следующих 17 дней", - написала Шекеринска.

"Я убеждена в успехе сотрудничества союзных армий", - подчеркнула глава Минобороны. Ранее она уточнила, что в учениях, которые пройдут с 17 мая по 2 июня, примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих.

Учения Defender Europe - 21 направлены на отработку развертывания в Европе войск, переброшенных из США. В марте в порты Албании, Хорватии, Германии и Греции морским путем доставили американскую военную технику и снаряжение. К учениям Defender Europe в 2021 году привлечены более 30 тыс. военнослужащих из 25 стран, которые проведут совместные тренировки на территории 13 стран.