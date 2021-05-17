Причиной инициативы отставки главы Минздрава Украины назвали низкие темпы вакцинации

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Предложение об отставке министра здравоохранения Украины Максима Степанова инициировано по причине неудовлетворительных темпов вакцинации от коронавируса, а также срыва поставок препаратов. Об этом заявил автор соответствующего представления, внесенного в Верховную раду, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Основная причина представления, конечно, - это неудовлетворительные темпы вакцинации и поставка вакцин, фактически постоянный перенос темпов поставок, темпов вакцинации", - отметил он в понедельник на заседании комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, сообщило агентство Укринформ.

Премьер напомнил о неоднократных обещаниях Степанова наладить процесс вакцинации и отсутствии ожидаемого результата. Кроме того, добавил он, правительству не следует игнорировать мнение депутатов Рады, которые собрали 150 подписей за рассмотрение вопроса об отставке министра в зале парламента.

Вопрос об отставке Степанова парламент планирует рассмотреть 18 мая. В понедельник стало известно, что профильный комитет Рады не набрал необходимого количества голосов для поддержки представления об увольнении министра. Как сообщила в Facebook депутат от парламентской фракции партии "Голос" Ольга Стефанишина, семеро членов комитета поддержали уход Степанова, столько же воздержались и один высказался против. В результате окончательно вопрос будет решен депутатами.

В конце апреля фракция партии "Голос" сообщила, что собрала 150 подписей, необходимых для проведения внеочередного заседания парламента для рассмотрения вопроса об отставке Степанова. Соответствующее представление главы правительства поступило в Верховную раду 14 мая. Сам министр в эфире телеканала "Украина-24" заявил, что не стал писать заявление об отставке, так как хотел бы услышать в парламенте конкретные претензии к работе. Согласно заявлению главы правящей партии "Слуга народа" Давида Арахамии, пост министра здравоохранения после увольнения, вероятнее всего, займет заместитель Степанова, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Вакцинацию от коронавируса Украина начала одной из последних в Европе - 24 февраля. На сегодняшний день привито 940 160 жителей страны, из них вторую дозу вакцины получили 18 394 человека. За все время пандемии в стране зарегистрировано 2 156 000 случаев коронавируса, от осложнений скончались 48 184 человека. За последние сутки в стране выявлено 2 136 новых случае инфицирования, скончались 109 пациентов.