Минфин США ввел санкции против членов правительства Мьянмы

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты расширили санкционный список по Мьянме, включив в него членов Государственного административного совета - нового правительства, сформированного вместо смещенного гражданского. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

"Данные лица являются ключевыми членами военного режима Бирмы [так США называют Мьянму], который жестоко подавляет демократическое движение в стране и несет ответственность за продолжающиеся насилие и нападения на людей", - отмечается в тексте.

Под рестрикции подпали в том числе министры международного сотрудничества, пограничных дел, торговли, планирования и финансов, природных ресурсов и здравоохранения. Кроме того, санкции введены в отношении главы избирательной комиссии и председателя центрального банка. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал остальные государства рассмотреть возможность принятия схожих мер, включая "оружейное эмбарго, приостановку продаж вооружений, прекращение торговли с военными организациями". "Военный режим отказался сотрудничать и не предпринял попыток, чтобы восстановить демократию в Бирме, продолжая репрессии и насилие в отношении народа", - говорится в распространенном заявлении Блинкена.

Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на ведение любого бизнеса с фигурантами перечня.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. С начала февраля в стране продолжаются массовые выступления против смещения гражданского правительства, которые жестко подавляются военными властями.