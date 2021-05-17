Times: в Букингемском дворце посоветовали принцу Гарри и Меган отказаться от титулов

ЛОНДОН, 17 мая. /ТАСС/. Принц Гарри с супругой Меган Маркл должны отказаться от использования титулов герцога и герцогини Сассекских, если внук королевы Елизаветы II так разочарован своей королевской семьей. Такое мнение выразили консультанты в официальной столичной резиденции британского монарха - Букингемском дворце, - сообщает в понедельник газета The Times.

Подобные высказывания последовали после очередных критических замечаний Гарри в адрес правящего дома и его отца - наследника британского трона принца Уэльского Чарльза. Гарри связал, как свидетельствует издание, несчастье своего воспитания с тем, как его отца воспитали в королевской семье.

"Он [Чарльз] относился ко мне так, как относились к нему, - приводит газета высказывания принца в подкасте Armchair Expert с Даксом Шепардом. - В любом случае генетически передается много боли и страданий. Разве жизнь состоит не в том, чтобы разорвать круг? Тут никакой вины нет". Гарри отметил, что собирается "разорвать этот цикл", чтобы произошедшее с ним не передавалось дальше.

"Герцог Сассекский потратил много времени, подчеркивая, что он ничем не отличается от других, и напал на учреждение, которое, по его словам, причинило ему столько боли. Создается впечатление, что, если вам так не нравится этот институт, вам не следует иметь и титулы", - заявил один из источников в Букингемском дворце.

Однако и в этой ситуации ни королева, ни кто-либо другой, имеющий влияние во дворце, не желают оказывать на пару какого-либо давления, с тем чтобы помешать герцогу и герцогине Сассекским использовать титулы, указывает The Times.

Переезд за океан

Принц Гарри и Меган Маркл более года назад сообщили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, и с тех пор пара перестала официально представлять Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.

Супруги приобрели дом на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (штат Калифорния) и воспитывают сына Арчи. В феврале они объявили о том, что ожидают второго ребенка. Перестав получать бюджетные средства, которые полагались супругам как ведущим активную общественную деятельность представителям королевской семьи, они заключили контракты со шведским сервисом потокового аудио Spotify и американским видеосервисом Netflix. В конце прошлого года они выпустили первый подкаст для Spotify и участвуют в создании реалити-шоу для Netflix. Общая сумма контрактов оценивается в $190 млн.

Причины решения герцога и герцогини решительно изменить жизнь до конца не ясны. В британских СМИ высказывались самые различные догадки. Некоторые обозреватели связали данный шаг с тем, что супруги слишком устали от назойливого внимания желтой прессы, которая, по словам принца Гарри, развернула настоящую кампанию травли его супруги и распространения о ней ложных слухов. Другие указывали на размолвки внутри королевской семьи и ссору между принцем Гарри и его братом Уильямом.