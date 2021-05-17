СБ ООН из-за позиции США вновь не согласовал заявление по Палестине и Израилю

ООН, 17 мая. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН из-за возражений США в третий раз не смог согласовать совместное заявление с призывом остановить боевые действия в Израиле и секторе Газа. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в организации.

"США выступили против предложенного проекта заявления по итогам состоявшегося в воскресенье открытого заседания", - отметил он.

Ранее СБ в течение недели дважды проводил закрытые встречи, по итогам которых совместного заявления также выработать не удалось. По данным ТАСС, Вашингтон настаивает на том, чтобы в документе содержалось осуждение действий радикального движения ХАМАС.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга вновь подчеркнул "необходимость единого призыва от совета Безопасности, который, мы думаем, оказал бы влияние на ситуацию".

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. Палестинская сторона сообщает о более чем 200 погибших и почти 6 тыс. раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем.