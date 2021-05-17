НАТО не планирует вносить изменения в свою миссию в Косове

БРЮССЕЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. НАТО не планирует вносить какие-либо изменения в международную миссию под эгидой альянса в Косове и Метохии (KFOR). Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе с президентом Сербии Александаром Вучичем.

"Члены НАТО сохраняют приверженность миссии в Косове KFOR ("Силы для Косова", СДК). Никаких изменений не планируется вносить", - сказал он, подчеркнув, что любые изменения должны быть согласованы всеми 30 членами НАТО.

KFOR - международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косове. Силы KFOR были созданы в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1244 и вошли в Косово 12 июня 1999 года.