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НАТО не планирует вносить изменения в свою миссию в Косове

Любые изменения должны быть согласованы всеми 30 членами НАТО, отметил генсек альянса Йенс Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. НАТО не планирует вносить какие-либо изменения в международную миссию под эгидой альянса в Косове и Метохии (KFOR). Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе с президентом Сербии Александаром Вучичем.

"Члены НАТО сохраняют приверженность миссии в Косове KFOR ("Силы для Косова", СДК). Никаких изменений не планируется вносить", - сказал он, подчеркнув, что любые изменения должны быть согласованы всеми 30 членами НАТО.

KFOR - международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косове. Силы KFOR были созданы в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1244 и вошли в Косово 12 июня 1999 года.

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Столтенберг, Йенс
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