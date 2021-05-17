Нетаньяху проводит в Минобороны Израиля совещание по вопросам безопасности

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит в понедельник в комплексе Минобороны в Тель-Авиве совещание по вопросам безопасности с руководителями силовых ведомств на фоне продолжающихся ракетных обстрелов израильских городов из сектора Газа. Об этом сообщила канцелярия премьера.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху проводит в "Кирие" (комплекс зданий Минобороны - прим. ТАСС) в Тель-Авиве совещание по вопросам безопасности с министром обороны, начальником Генштаба Армии обороны Израиля, главами Совета национальной безопасности, ШАБАК (спецслужба - прим. ТАСС), "Моссад" (разведка - прим. ТАСС) и руководством служб безопасности", - говорится в заявлении канцелярии.

Государственное радио Kan сообщает, что принято решение об отмене занятий в школах в центральной и южной частях Израиля в ближайшие дни. Армейская пресс-служба информирует, что палестинские радикалы из Газы продолжают в настоящий момент ракетный обстрел прилегающих к анклаву израильских районов. Ранее вечером 17 мая сирены ПВО звучали в городах Ашкелон, Ашдод и Беэр-Шева на юге страны, по данным Kan, по этим городам были выпущены десятки ракет.

С 10 мая между группировками в Газе и израильской армией продолжаются обмены ракетными ударами. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. С палестинской - только в секторе за неделю число жертв бомбардировок уже превысило 200 человек, ранения получили свыше 1,3 тыс.