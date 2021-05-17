ЕС продлил механизм санкций за кибератаки, предусматривающий меры против россиян

БРЮССЕЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Евросоюз продлил на один год санкционный механизм, в рамках которого сообщество ввело ограничительные меры в отношении лиц, в том числе граждан России, несущих, по мнению Брюсселя, ответственность за кибератаки. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник в бельгийской столице.

"Совет сегодня принял решение продлить режим ограничительных мер по кибератакам, угрожающим ЕС или входящим в него государствам, еще на один год, до 18 мая 2022 года", - отмечается в документе.

Совет напоминает, что "в настоящее время санкции применяются к восьми физическим и четырем юридическим лицам и включают замораживание активов и запрет на поездки". "Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещено предоставлять средства тем, кто включен в список", - указывается в заявлении.

Евросоюз впервые применил санкционный режим, связанный с кибератаками, 30 июня 2020 года, когда ввел ограничительные меры в отношении структур и граждан России, Китая и КНДР, якобы причастных к подобным преступлениям. В ноябре 2020 года ЕС и Великобритания добавили в черный список двух граждан России, включая начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова, а также руководителя некоего "85-го Главного центра специальных служб Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации", которые якобы несут ответственность за кибератаку на Бундестаг в 2015 году.