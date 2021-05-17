ABC: Трамп выступит перед республиканцами в Северной Каролине 5 июня

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп намерен 5 июня выступить на съезде Республиканской партии в Северной Каролине. Об этом сообщил в понедельник телеканал ABC.

"Для нас будет честью принять президента Трампа на нашем съезде в тот момент, когда Республиканская партия начинает кампанию по возвращению Конгресса на промежуточных выборах в 2022 году", - приводит телеканал слова председателя Республиканской партии Северной Каролины Майкла Уотли.

ABC уточняет, что выступление бывшего главы Белого дома будет закрытым для прессы и пройдет для ограниченного круга членов партии.

Трамп после ухода с поста президента мало появляется на публике. Он лишь однажды выступил публично - на Конференции консервативных кругов США (CPAC) в конце февраля и дал несколько интервью. Продолжающаяся блокировка его аккаунтов в соцсетях не позволяет ему общаться со сторонниками напрямую. Ранее СМИ США сообщали, что летом бывший президент может принять участие в серии митингов, которые организуют его сторонники.