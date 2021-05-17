Блинкен: США делают все, чтобы не допустить в Афганистане захвата власти талибами

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. США работают над политическим урегулированием в Афганистане, чтобы не допустить прихода к власти движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью датскому телеканалу TV 2, стенограмму которого распространила в понедельник пресс-служба Госдепартамента.

"Мы делаем все возможное, чтобы в первую очередь путем переговоров добиться политического урегулирования, которое бы это [захват власти талибами] предотвратило, - сказал Блинкен. - Кроме того, мы должны быть уверены, что располагаем ресурсами в случае возрождения терроризма, направленного против нас или кого-то еще".

Госсекретарь вновь отметил, что с выводом контингента из Афганистана США не уходят из этой страны. "Имеющиеся программы поддержки Афганистана в гуманитарной, экономической областях, в сфере безопасности, остаются", - сказал он.

14 апреля президент США Джо Байден сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Вывод американских войск уже начался. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.