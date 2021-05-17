В Минобороны Армении заявили, что ВС Азербайджана еще находятся на территории страны

ЕРЕВАН, 17 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Азербайджана по-прежнему остаются на территории Армении. Об этом в понедельник заявили в армянском Минобороны.

"После переговоров, состоявшихся 16 мая, несколько групп ВС Азербайджана покинули территорию Армении и вернулись на исходные позиции. Тем не менее часть военных все еще находится на территории Армении. В связи с этим напряженность на армяно-азербайджанской границе в результате провокаций, осуществленных азербайджанскими ВС, по сравнению с предыдущим днем существенно не изменилась", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как заявили в министерстве, "во избежание развития событий с непредсказуемыми последствиями" азербайджанские военные должны покинуть территорию Армении без каких-либо предварительных условий.

12 мая Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы. Вечером того же дня и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию республики. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

После в Ереване заявили, что обратились в ОДКБ в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе. Членам организации, кроме Армении, являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской и Гегаркуникской областями.