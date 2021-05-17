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Палестино-израильский конфликт

Госсекретарь США признал право Израиля на защиту в конфликте с ХАМАС

При этом Израиль как демократия "несет ответственность за то, чтобы избежать жертв среди гражданского населения", сказал Блинкен

СТОКГОЛЬМ, 17 мая. /ТАСС/. Израиль имеет право на защиту в новом витке конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в понедельник заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу TV2 во время визита в Данию.

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"Израиль имеет право защищаться. Нет никакого сходства между террористической группой, которая произвольно запускает ракеты по гражданскому населению, и страной, которая защищает свой народ. Но при этом Израиль как демократия несет дополнительную ответственность за то, чтобы избежать жертв среди гражданского населения и особенно детей, а также обеспечение того, чтобы не пострадали журналисты и врачи", - отметил он.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. Палестинская сторона сообщает более чем о 200 погибших и почти 6 тыс. раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем.

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