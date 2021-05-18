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Палестино-израильский конфликт
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Байден призвал Нетаньяху приложить все усилия для защиты мирных граждан

Президент США также заявил о твердой поддержке права Израиля на самооборону

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в понедельник в телефонном разговоре призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху приложить все усилия для обеспечения защиты мирных граждан. Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространенном по итогам беседы двух лидеров.

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"Президент вновь заявил о своей твердой поддержке права Израиля на самооборону от неизбирательных ракетных обстрелов. Президент приветствовал усилия по решению проблемы межобщинного насилия и установлению спокойствия в Иерусалиме. Он призвал Израиль приложить все усилия для обеспечения защиты невинных мирных граждан", - отмечается в документе.

Байден во время обсуждения обмена ударами между движением ХАМАС и израильской армией указал на необходимость прекратить огонь. "Два лидера обсудили прогресс в военных операциях Израиля против [радикального палестинского движения] ХАМАС и других террористических группировок в Газе. Президент выступил в поддержку прекращения огня и затронул вопросы, касающиеся взаимодействия США с Египтом и другими партнерами в этом направлении. Два лидера договорились, что они и их команды будут поддерживать тесные контакты", - отмечается в документе.

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СШАПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминБайден, Джозеф (Джо)
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