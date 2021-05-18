Эксперт считает, что США не намерены подталкивать Израиль к деэскалации

ВАШИНГТОН, 18 мая. /Корр. ТАСС Григорий Сапожников/. Напряженность в зоне палестино-израильского конфликта в ближайшее время не снизится, администрация США не собирается оказывать давление на Израиль с тем, чтобы он отказался от своих нынешних действий. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС профессор Колледжа права Университета Иллинойса, автор книги "Палестина, палестинцы и международное право" Фрэнсис Бойл.

"Несмотря на все усилия российского правительства и других, администрация [президента США Джо] Байдена намеренно способствует преступлениям против палестинцев. Они не хотят это останавливать, - считает эксперт. - К сожалению, я не вижу этому конца. Команда Байдена дала понять, что не собирается останавливать Израиль. Если вы послушаете [премьер-министра еврейского государства Биньямина] Нетаньяху, <...> то [поймете, что] он тоже не собирается останавливаться".

По словам Бойла, трудно предсказать, сколько продлится нынешняя эскалация. "Но я не вижу здесь никакой надежды", - добавил он.

"Израиль мобилизовал около 10 тыс. военнослужащих у границы с Газой. Пока не известно, собираются ли они вторгаться, - обратил внимание собеседник агентства. - Но в отношении Нетаньяху сейчас идет расследование о коррупции, он только что потерял мандат президента на формирование коалиционного правительства. <...> Так что Нетаньяху может продолжать в том же духе до новых выборов".

Взаимные обстрелы радикалов, базирующихся в секторе Газа, и израильской армии продолжаются ровно неделю. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской (в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан) - свыше 230.