Глава ВОЗ приветствовал решение США направить 80 млн доз вакцин в другие страны

ЖЕНЕВА, 18 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус приветствовал решение администрации Соединенных Штатов направить к концу июня другим странам в общей сложности 80 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице в Twitter .

"Я приветствую обязательство президента США [Джо Байдена] и Соединенных Штатов пожертвовать 80 млн доз вакцин от COVID-19 нуждающимся странам. Мы глубоко признательны за вашу приверженность глобальному здравоохранению", - написал Гебрейесус. При этом он добавил, что партнеры международного механизма COVAX готовы поддержать справедливое распределение препаратов. "Солидарность - единственный способ спасения жизней и средств к существованию во всем мире", - подчеркнул глава ВОЗ.

Ранее в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что к концу июня США направят другим странам в общей сложности 80 млн доз вакцин от коронавируса. Из них 20 млн доз препаратов к концу июня будут переданы странам, борющимся с пандемией. Это дополнение к 60 млн доз не одобренной в США вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, которые будут поставлены Вашингтоном за границу в течение мая-июня.

COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Он поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее богатых государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин.