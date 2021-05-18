Эксперт считает, что США продолжат "прикрывать" в СБ ООН Израиль и его военные операции

ВАШИНГТОН, 18 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Соединенные Штаты продолжат прикрывать в Совете Безопасности ООН Израиль и его военные операции, и каких-то крупных сдвигов в американской политике в отношении ближневосточного конфликта в ближайшей перспективе ждать не стоит, несмотря на изменение хода дебатов в Вашингтоне по этому вопросу. Такое мнение выразил в понедельник научный сотрудник вашингтонского Арабского центра Джо Макарон, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС нынешний виток противостояния между израильтянами и палестинцами.

Эксперт подтвердил, что можно говорить о расширении поддержки палестинцев в Вашингтоне среди однопартийцев президента Джо Байдена, являющегося демократом. "Растущее влияние левого крыла Демократической партии меняет ход дебатов в Вашингтоне относительно израильско-палестинского конфликта. Однако оно не настолько существенно, чтобы оказать воздействие на политику США [на Ближнем Востоке]. Более того, левое крыло в целом до сих пор было удовлетворено шагами Байдена. И хотя оно усиливает давление на Байдена, чтобы президент [активнее] действовал в связи с происходящим в Палестине, вряд ли оно порвет с ним из-за данного вопроса", - убежден политолог.

По его словам, если столкновения между израильтянами и палестинцами продолжатся, а количество смертей будет расти, то Байдену придется прекратить негласную практику предоставления зеленого света Израилю на нанесение ударов по сектору Газа и начать добиваться прекращения огня. "Однако нам не следует ожидать [крупного] сдвига в политике США по этому вопросу", - прогнозирует специалист.

С его точки зрения, "США продолжат использовать свое право вето в СБ ООН, чтобы обеспечивать Израилю время и пространство, необходимые для продолжения военных операций, пока израильское правительство не сигнализирует о готовности объявить о прекращении огня или пока за счет дипломатических усилий не будет положен конец нынешнему раунду конфликта".

Радикальные палестинские группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. Палестинская сторона сообщает более чем о 200 погибших и почти 6 тыс. раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем.