Пентагон: эскалация между Израилем и Палестиной может еще больше дестабилизировать регион

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Нынешнее обострение палестино-израильского конфликта может еще больше дестабилизировать Ближневосточный регион, заявил журналистам в понедельник председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли, который прибыл в Брюссель для переговоров с союзниками по НАТО. Его слова приводит агентство Reuters .

Генерал отметил, что действия Израиля являются самообороной, но также предупредил, что уровень насилия таков, что "ни в чьих интересах продолжать бои". "Моя оценка заключается в том, что есть риск более широкой дестабилизации и риск целого ряда негативных последствий, если боевые действия продолжатся, - отметил глава КНШ. - На мой взгляд, деэскалация - это разумный порядок действий на данном этапе для всех заинтересованных сторон".

"Я считаю, что любые военные задачи должны быть сбалансированы с [учетом] прочих последствий", - добавил генерал.

Радикальные палестинские группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. Палестинская сторона сообщает более чем о 200 погибших и почти 6 тыс. раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем.