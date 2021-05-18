Глава МИД Люксембурга указал на риск гражданской войны в Израиле

БЕРЛИН, 18 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн предупредил о риске начала гражданской войны в Израиле из-за обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Свою точку зрения он изложил в опубликованном во вторник интервью немецкому редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland .

"Я обеспокоен тем, что палестинцы начнут третью интифаду (восстание - прим. ТАСС), которая может привести к наземной операции Израиля в секторе Газа. Это было бы драматическим развитием событий, которое обязательно нужно предотвратить", - отметил Ассельборн. "Новое в этой и без того сложной ситуации заключается в следующем: впервые возник риск того, что в самом Израиле может начаться своего рода гражданская война", - подчеркнул он, отметив, что это приведет к необратимым последствиям.

Спираль ужаса

Вместе с тем глава МИД Люксембурга выступил за скорейшее прекращение огня на Ближнем Востоке. Радикальное палестинское движение ХАМАС, по его мнению, должно немедленно отказаться от ракетных обстрелов Израиля. В свою очередь израильским властям, как полагает Ассельборн, следует остановить строительство еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. "Если так будет продолжаться и дальше, никогда ничего не изменится. Люди попали в спираль ужаса", - подытожил он.

Политик убежден, что есть два варианта решения палестинского вопроса: либо сосуществование двух государств, либо совместное проживание израильтян и палестинцев в одном государстве, где арабов не считают "людьми второго сорта". "Путь к миру возможен только в том случае, если обе стороны сдерживают друг друга в ближневосточном конфликте. Только тогда удастся возобновить переговоры по вопросу о сосуществовании двух государств", - констатировал он.

Для скорейшего установления мира в регионе Ассельборн считает необходимым активизировать усилия "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН и ЕС). "При этом очень важна быстрая деэскалация [конфликта], чтобы не погибло еще больше людей. Поэтому я надеюсь, что такие государства, как Катар и Турция, попытаются использовать свое влияние на ХАМАС. То же самое относится к Египту и Иордании, которые делают все возможное, чтобы выступить посредниками в Израиле", - заключил министр, признав, что в последние годы Евросоюз не уделял должного внимания ближневосточному конфликту.

Эскалация насилия

Палестинские группировки, базирующиеся в секторе Газа, и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. Палестинская сторона сообщает более чем о 200 погибших и почти 6 тыс. раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем.