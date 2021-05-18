Премьер Японии извинился перед строителями, пострадавшими от контактов с асбестом

ТОКИО, 18 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга во вторник встретился с группой рабочих и членами их семей, пострадавших от контактов с асбестом, который в прошлом использовался на строительных объектах в стране. Суга от лица японского правительства принес им извинения.

"Я искренне сожалению и от лица правительства хотел бы принести извинения", - приводит его слова японское общественное телевидение. Встреча премьера с группой пострадавших от контактов с асбестом рабочих прошла на фоне решения Верховного суда Японии, который в понедельник постановил, что правительство страны и строительные компании должны понести ответственность за вред, который был нанесен здоровью рабочих на стройках, где в прошлом использовался асбест. Это был первый случай, когда Верховный суд страны занял сторону пострадавших рабочих в судебных тяжбах по этой проблеме, которые длятся с 2008 года.

В прошлом сотни рабочих в Японии умерли из-за различных форм раковых заболеваний, развившихся из-за прямого контакта с канцерогенным материалом, использование которого в Японии было полностью запрещено в 2005 году. Ранее японское общественное телевидение также сообщало, что власти страны готовы выплатить пострадавшим необходимые компенсации. Отмечалось, что на данный момент эта сумма может составить 13 млн иен (около $122 тыс. по текущему курсу).