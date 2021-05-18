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Глава МИД КНР предложил провести межафганские переговоры в Китае

Пекин поддерживает принцип того, чтобы все вовлеченные стороны мирным путем смогли найти инклюзивное политическое решение проблемы, отметил Ван И

ПЕКИН, 18 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНР Ван И предложил в ходе телефонного разговора с советником президента Афганистана по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом провести межафганские переговоры в Китае.

"Китайская сторона готова предоставить условия для внутренних межафганских переговоров, в том числе создать необходимые условия для проведения переговоров в Китае", - приводит его слова во вторник агентство "Синьхуа".

Ван И также отметил, что "Китай поддерживает принцип того, чтобы Афганистан управлялся самими афганцами, чтобы все вовлеченные стороны в Афганистане мирным путем смогли найти инклюзивное политическое решение проблемы".

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АфганистанКитайВан И
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