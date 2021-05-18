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JPost: Армия обороны Израиля предотвратила теракт в Хевроне

По данным издания, неизвестный, вооруженный самодельным взрывным устройством, автоматом и ножом, попытался приблизиться к солдатам

ТАСС, 18 мая. Военнослужащие израильской армии предотвратили во вторник попытку теракта в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Как сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля, неизвестный, вооруженный самодельным взрывным устройством, автоматом и ножом, попытался приблизиться к солдатам Армии обороны Израиля.

Террорист попытался открыть огонь по израильским солдатам из автомата и бросить в них самодельное взрывное устройство.

Военнослужащие открыли огонь по неизвестному и нейтрализовали его. Никто из военнослужащих не пострадал.

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