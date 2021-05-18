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В Белоруссии возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ООО "Тут бай медиа"

МИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ООО "Тут бай медиа" по признакам преступления, связанного с уклонением от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере, сообщает во вторник пресс-служба КГК.

"Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля 18 мая в отношении должностных лиц ООО "Тут бай медиа" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере)", - сказано в сообщении.

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