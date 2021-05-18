На Украине завершили расследование дела против отстраненного главы Конституционного суда

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Следствие на Украине завершило досудебное расследование уголовного дела в отношении Александра Тупицкого, освобожденного президентом страны Владимиром Зеленским от должности судьи Конституционного суда (КС). Об этом сказано во вторник в сообщении офиса Генерального прокурора.

"Под процессуальным руководством прокуроров офиса генерального прокурора следователями Государственного бюро расследований завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего председателя Конституционного суда Украины по фактам совершения уголовных преступлений против правосудия", - говорится в нем.

Ранее Тупицкий пятый раз не являлся на заседание суда по уголовному делу, где он проходит в качестве подозреваемого. По версии следствия, он подкупил свидетеля, который дал ложные показания с целью "искусственного создания доказательств защиты в уголовном производстве о завладении активами ОАО "Зуевский энергомеханический завод". Адвокаты Тупицкого поясняли неявку их подзащитного в суд медицинскими основаниями. Сторона обвинения выразила несогласие с доводами адвокатов и выступила в пользу необходимости принудительной доставки подозреваемого в суд.

Осенью 2020 года между президентом Украины Владимиром Зеленским и Александром Тупицким начался конфликт после того, как КС признал противоправной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование имущества. Глава государства тогда назвал это решение угрозой национальной безопасности.

Зеленский 27 марта отменил указ от 2013 года, подписанный занимавшим тогда пост президента Украины Виктором Януковичем, о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КС. Основанием для этого решения украинский лидер, кроме прочего, указал постановление Верховной рады от 17 февраля 2021 года, в котором говорится, что Янукович в период с 2010 по 2014 год узурпировал власть. По мнению Зеленского, тот факт, что некоторые назначенные Януковичем судьи КС до сих пор исполняют должностные обязанности, создает "угрозу государственной независимости и национальной безопасности". Тупицкий не считает себя отстраненным от должности судьи КС и оспаривает свое отстранение от должности в суде.