С начала эскалации конфликта с Израилем погибли 236 палестинцев

КАИР, 18 мая. /ТАСС/. Более 230 палестинцев погибли за время нынешней эскалации конфликта с Израилем, еще порядка 6,2 тыс. получили ранения. Такие данные приводит во вторник агентство WAFA со ссылкой на палестинский Минздрав.

В ведомстве уточняют, что в это число входят погибшие и пострадавшие как в результате не прекращающихся с 10 мая ударов Израиля в секторе Газа, так и стычек и беспорядков на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. В общей сложности волна насилия унесла жизни 236 палестинцев, ранения получили 6 278, отмечают в Минздраве.

"В секторе [Газа] погибли 213 палестинцев, включая 61 ребенка и 36 женщин, пострадали 1 442 человека, - указывается в заявлении. - Число жертв на Западном берегу достигло 23, еще 3 825 получили ранения". В результате столкновений в Иерусалиме, главным образом в районе Храмовой горы и мечети Аль-Акса, травмы получили 1 011 арабов, 487 из которых потребовалась госпитализация.

Взаимные удары со стороны палестинских радикальных группировок в Газе и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни получили ранения.