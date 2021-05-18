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Совбез Белоруссии: в Польше спецподразделения изучают подходы к границе со стороны Бреста

Там добавили, что белорусские ведомства отслеживают и анализируют ситуацию

МИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что на территории Польши на брестском направлении отмечены действия подразделений спецназначения, занимающихся изучением подходов к белорусской границе. Его слова приводит во вторник агентство БелТА.

"На территории Польши на брестском направлении отмечены действия подразделений специального назначения, которые занимались изучением подходов к государственной границе, ее прохода. Оценка, разведка. Конечно, это все не может не вызывать беспокойства", - отметил он.

При этом Вольфович подчеркнул, что белорусские ведомства все эти вопросы отслеживают и анализируют. Вырабатываются адекватные меры реагирования, прежде всего они связаны "с охраной и усилением государственной границы, работой в пунктах пропуска, усилением боевого дежурства по противовоздушной обороне", указал госсекретарь Совбеза.

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