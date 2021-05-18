В ОПЗЖ считают, что все правительство Украины нужно отправлять в отставку

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) считает, что в отставку надо отправить все непрофессиональное правительство Украины, а не увольнять отдельных министров. Об этом во вторник сказал журналистам сопредседатель партии и одноименной фракции в Верховной раде Юрий Бойко.

"Кадровые перестановки в правительстве - это косметические меры, призванные предотвратить социальный взрыв в обществе. В отставку надо отправлять все непрофессиональное правительство, которое не в состоянии выполнить свою работу, а не увольнять министров по одному", - заявил Бойко.

По его убеждению, нынешний состав кабмина "профессионально непригоден". "Правительство не знает, что делать с экономикой, как поддержать бизнес, как наладить производство вакцин. Оно не может обуздать инфляцию, решить проблему безработицы и обнищания людей. Очередная кадровая чехарда, перестановки стульев в кабмине ничего не дадут. Позиция нашей фракции последовательна: исполнительную власть, которая провалила работу, нужно полностью менять", - подчеркнул политик.

По мнению Бойко, парламенту на данный момент пытаются навязать ложные приоритеты деятельности, сделать его заложником кулуарных договоренностей. "Власть сейчас полностью перепутала приоритеты. Вместо рассмотрения важных для людей вопросов парламент заставляют принимать решения, надиктованные внешними кредиторами. Происходят какие-то кулуарные договоренности, организуют экстренные "внеочередные сессии", чтобы получить еще одну кредитную дозу. Так очень скоро получение транша от МВФ станет национальным праздником. Это позор для страны, и мы в этом участвовать не будем", - заявил оппозиционер.

Бойко отметил, что у ОПЗЖ другое видение приоритетов работы Верховной рады. "Если в повестке дня не стоит закон о снижении тарифов, нет постановления о борьбе с пандемией, о мерах по обеспечению мира в Донбассе, то ОПЗЖ в таких заседаниях участвовать не будет. Такое отношение к проблемам людей оскорбительно и недопустимо", - заявил Бойко.

Верховная рада намерена провести во вторник внеочередное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос об увольнении министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра экономики Игоря Петрашко и главы Минздрава Максима Степанова.