Рада приняла отставку министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Верховная рада Украины приняла отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия. За соответствующее постановление на внеочередном заседании парламента во вторник проголосовало большинство депутатов.

Криклий написал заявление на увольнение по собственному желанию в конце минувшей недели, не пояснив при этом причин. В то же время во фракции президентской партии "Слуга народа" объяснили, что основанием для отставки министра инфраструктуры стала работа его ведомства и администрации железных дорог ("Укрзализныця"), которая находится в подчинении у министерства. В президентской фракции ссылались также на недовольство президента страны Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля работой Криклия и тем, что к нему есть "много вопросов".

Криклий занимал должность министра инфраструктуры с августа 2019 года. Он был одним из трех министров, которые сохранили свои должности после отставки предыдущего кабмина, который возглавлял Алексей Гончарук.

Новым главой ведомства фракция "Слуга народа" предложила назначить Александра Кубракова, который на данный момент возглавляет Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор"). Голосование по утверждению его кандидатуры, как ожидается, состоится в Раде в четверг.