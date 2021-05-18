Посла Марокко вызвали в МИД Испании после ее высказываний об отношениях стран

МАДРИД, 18 мая. /ТАСС/. Посол Марокко в Испании Карима Беняиш была вызвана в МИД королевства после ее высказываний, прозвучавших во вторник. Об этом сообщает газета El Pais.

Дипломат заявила, что в отношениях между странами есть действия, которые имеют последствия, и "их [последствия] нужно принимать". Как утверждает агентство Europa Press, Беняиш имела в виду решение испанских властей предоставить генеральному секретарю фронта POLISARIO (выступает за независимость Западной Сахары от Марокко) медицинскую помощь.

В понедельник около 6 тыс. нелегалов проникли вплавь на территорию автономного города Сеута, расположенного на северном побережье Африки, из Марокко. Число прибывших в течение дня мигрантов стало рекордно высоким для Испании. По данным местных СМИ, нелегалы продолжают прибывать в Сеуту. Кроме того, во вторник около 100 мигрантов также проникли на территорию автономного города Мелилья. Во вторник Сеуту и Мелилью посетит председатель правительства Испании Педро Санчес.

Наплыв нелегалов произошел на фоне дипломатической напряженности между Мадридом и Рабатом. В апреле стало известно о том, что в больнице в Испании находится генсек фронта ПОЛИСАРИО для лечения от коронавируса. Власти Марокко предупреждали Испанию о возможных последствиях данной ситуации.