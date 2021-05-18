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Национальная библиотека Чехии подверглась кибератаке

Руководство библиотеки обратилось в правоохранительные органы с заявлением о привлечении к уголовной ответственности организаторов и участников кибератаки

ПРАГА, 18 мая. /ТАСС/. Национальная библиотека Чехии, являющаяся крупнейшим хранилищем книг в республике, подверглась хакерской атаке и во вторник осталась закрытой для общественности. Об этом сообщила журналистам ее пресс-секретарь Ирена Манякова.

"Кибератаке подверглась Национальная библиотека, - отметила она. - Как только был установлен факт нападения хакеров, наши компьютерные системы были отключены. Эксперты сейчас устанавливают ущерб и работают над тем, чтобы провести безопасный запуск компьютерных систем. Мы временно остановили оказание услуг читателям".

Полиция расследует инцидент. Руководство библиотеки обратилось в правоохранительные органы с заявлением о привлечении к уголовной ответственности организаторов и участников кибератаки, которых следствию еще предстоит установить.

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