Национальная библиотека Чехии подверглась кибератаке

ПРАГА, 18 мая. /ТАСС/. Национальная библиотека Чехии, являющаяся крупнейшим хранилищем книг в республике, подверглась хакерской атаке и во вторник осталась закрытой для общественности. Об этом сообщила журналистам ее пресс-секретарь Ирена Манякова.

"Кибератаке подверглась Национальная библиотека, - отметила она. - Как только был установлен факт нападения хакеров, наши компьютерные системы были отключены. Эксперты сейчас устанавливают ущерб и работают над тем, чтобы провести безопасный запуск компьютерных систем. Мы временно остановили оказание услуг читателям".

Полиция расследует инцидент. Руководство библиотеки обратилось в правоохранительные органы с заявлением о привлечении к уголовной ответственности организаторов и участников кибератаки, которых следствию еще предстоит установить.