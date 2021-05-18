Эр-Рияд выразил протест Бейруту по поводу недружественной реплики и.о. главы МИД

БЕЙРУТ, 18 мая. /ТАСС/. МИД Саудовской Аравии вручил во вторник ноту послу Ливана в Эр-Рияде Зияду Итани, в которой выражен протест по поводу недружественных реплик исполняющего обязанности министра иностранных дел республики Шарбеля Вахби. Об этом сообщило информационное агентство SAP.

По его данным, в ноте указывается, что "прозвучавшие в эфире высказывания Вахби в адрес королевства являются оскорбительными и не соответствуют элементарным дипломатическим нормам, а также историческим отношениям между двумя братскими народами". "Учитывая, что эти позорные заявления могут иметь негативные последствия для двусторонних связей, саудовское королевство их полностью отвергает", - подчеркивается в документе.

В интервью телеканалу Alhurra в понедельник Вахби намекнул, что Саудовская Аравия и некоторые страны Персидского залива, по его мнению, поддерживали террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и привели ее в Ливан, иракские провинции Найнава и Анбар, а также в Пальмиру. При этом он отметил позитивную роль, которую играла шиитская "Хезболлах" в сирийском конфликте и при отражении израильской агрессии.

Высказывания и.о. главы МИД прозвучали после того, как Саудовская Аравия ввела с 23 апреля запрет на импорт ливанских овощей и фруктов, что грозило катастрофическими последствиями ливанской экономике. 30 апреля Эр-Рияд смягчил свою позицию и пропустил в страну несколько партий сельскохозяйственной продукции из Ливана.

В апреле сотрудники таможенной службы саудовского королевства обнаружили в прибывших из Ливана ящиках с гранатами крупную партию каптагона - 5,3 млн пилюль. Как сказал на пресс-конференции саудовский посол в Бейруте Валид аль-Бухари, это была уже не первая попытка использовать сельхозпродукцию из Ливана для контрабандной переправки наркотиков-психостимуляторов в его страну. Каптагон, который является сильнодействующим амфетамином и вызывает наркозависимость, запрещен в Саудовской Аравии.

Как отметил и.о. министра сельского хозяйства и культуры Аббас Муртада, на Саудовскую Аравию и государства Персидского залива приходится 60% экспорта овощей и фруктов из Ливана. По его словам, саудовский запрет грозил госбюджету потерей валютных поступлений и разорением нескольких сотен производителей сельскохозяйственной продукции.