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Главы МИД 26 из 27 стран ЕС призвали стороны ближневосточного конфликта к прекращению огня

БРЮССЕЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел 26 из 27 стран Евросоюза призвали стороны ближневосточного конфликта к прекращению огня, одно государство не согласилось с выводами встречи. Об этом заявил во вторник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС.

"Я рад сообщить, что 26 стран из 27 поддержали общий смысл дискуссий. Текст говорит, что приоритет сейчас - немедленное прекращение огня, защита гражданского населения и гуманитарный доступ", - сказал он, отметив, что одна страна не согласилась с общими заключениями встречи.

Теги
Боррель, Жозеп
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