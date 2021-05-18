Глава МИД Испании заявила послу Марокко о недовольстве Мадрида наплывом нелегалов в Сеуту

МАДРИД, 18 мая. /ТАСС/. Глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая заявила послу Марокко в Мадриде Кариме Беняиш, что королевство недовольно массовым наплывом нелегальных мигрантов в автономный город Сеута, расположенный на северном побережье Африки.

"Я вызвала сюда посла Марокко в Испании, чтобы выразить наше недовольство и неприятие массового наплыва марокканских мигрантов в Сеуту, и напомнила ей, что пограничный контроль должен быть совместной обязанностью Марокко и Испании", - отметила министр.

В понедельник около 6 тыс. нелегалов проникли на территорию Сеуты из Марокко. Число прибывших в течения дня мигрантов стало рекордно высоким для Испании. Премьер королевства Педро Санчес находится в Сеуте.

Наплыв нелегалов произошел на фоне дипломатической напряженности между Мадридом и Рабатом. В апреле стало известно о том, что в больнице в Испании находится генсек фронта ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступает за независимость ранее принадлежавшей Испании Западной Сахары от Марокко) для лечения от ковида. Власти Марокко предупреждали Испанию о возможных последствиях данной ситуации.