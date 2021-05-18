Правозащитники в Белоруссии сообщают о задержании более 10 сотрудников портала tut.by

МИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Силовики в Белоруссии задержали более десятка сотрудников ООО "Тут Бай Медиа". Об этом сообщил во вторник сайт незарегистрированного Минюстом республики правозащитного центра "Весна".

По данным правозащитников, среди задержанных генеральный директор компании Людмила Чекина, главный редактор Марина Золотова, ее заместитель Ольга Лойко, главный бухгалтер Анжела Асад, журналистка Елена Толкачева, а также сотрудники отдела маркетинга.

Ранее департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО "Тут Бай Медиа" по признакам преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов и сборов. На основании уведомления Генеральной прокуратуры министерство информации республики приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям, в связи с "многочисленными фактами нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций".

В центральном офисе компании, а также в ее региональных представительствах прошли обыски. С осуждением действий белорусских властей в отношении портала выступили представительство ЕС в республике и посольство США.

В конце 2020 года Экономический суд Минска лишил портал tut.by статуса средства массовой информации, удовлетворив соответствующее ходатайство Министерства информации Белоруссии. Тогда в редакции tut.by заявили, что портал продолжит работать как интернет-ресурс. При этом журналисты портала потеряли право обращаться в госорганы за получением официальной информации и не могут освещать массовые мероприятия.