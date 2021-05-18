Главы генштабов стран НАТО обсудили с коллегами из Украины и Грузии реформы и партнерство

БРЮССЕЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Начальники штабов ВС стран НАТО провели встречи с коллегами из Украины и Грузии, в ходе которых обсудили реформы в Киеве и Тбилиси, а также сотрудничество с ними. Об этом говорится в заявлении Военного комитета НАТО, заседание которого состоялось во вторник в Брюсселе.

"На встрече с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Русланом Хомчаком начальники генштабов приветствовали продолжающийся прогресс Украины в проведении оборонных реформ и подчеркнули свою практическую поддержку и рекомендации для Украины. Альянс поддерживает Украину в таких областях, как командование и контроль, противодействие взрывным устройствам и медицинская реабилитация", - отмечается в нем.

Во второй половине дня начальники генштабов стран НАТО провели также встречу с начальником Генерального штаба обороны Грузии Георгием Матиашвили. "Они воспользовались возможностью, чтобы поблагодарить генерала за постоянную поддержку Грузии миссиям и операциям под руководством НАТО. Дискуссии были сосредоточены на обновленном существенном пакете НАТО - Грузия, который содержит меры и инициативы, направленные на укрепление оборонного потенциала Грузии и развитие более тесного сотрудничества в области безопасности и взаимодействия с членами НАТО", - отмечается в заявлении.

Заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников штабов состоялось второй раз в этом году. В повестке дня встречи было обсуждение хода вывода войск из Афганистана, текущих военных учений и операций альянса, включая морскую миссию в Средиземном море и тренировочную миссию в Ираке.