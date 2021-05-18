На Украине приняли один из ключевых для внедрения земельной реформы закон

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Верховная рада приняла законопроект о продаже земельных участков, находящихся в государственной и коммунальной собственности, или прав на них на электронных аукционах. Документ поддержан на заседании во вторник и является одним из ключевых в процессе земельной реформы.

"Верховная рада на очередном заседании приняла законопроект № 2195 об электронных земельных аукционах, который является реальным прорывом с точки зрения доступности, прозрачности, открытости и сервиса в земельных отношениях. За это проголосовали 272 народных депутата", - приводит пресс-служба министерства аграрной политики и продовольствия Украины слова главы ведомства Романа Лещенко. Он подчеркнул, что страна вышла на финишную прямую в принятии ключевых законов для внедрения земельной реформы.

Министр пояснил, что документ меняет порядок продажи и передачи в пользование земли и вводит систему электронных аукционов. "Теперь все аукционы будут проходить онлайн в режиме реального времени. Они будут прозрачными, каждый желающий гражданин Украины сможет принять в них участие из любой точки мира", - указал он. В то же время собственник земли сельхозназначения может самостоятельно решать, продавать ли ему ее посредством аукциона.

В конце апреля Верховная рада приняла другой важный для земельной реформы закон. Он предусматривает сокращение государственного регулирования в сфере земельных отношений и расширение возможности для иностранцев покупать землю. Документ исключил из Земельного кодекса нормы, ограничивающие возможность иностранных физических и юридических лиц покупать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов. Приобретать земли сельхозназначения иностранцам по-прежнему не разрешается. Однако в оппозиции заявляют, что нормы закона прописаны так, что на практике позволят обходить это ограничение.

Продажа земли

Земельная реформа на Украине началась в прошлом году, когда Верховная рада отменила мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Парламент 31 марта 2020 года приняла закон о продаже и покупке земли на Украине. Документ предусматривает, что сначала начнутся продажи паев, которые принадлежат частным собственникам. В первые два года действия закона государственные и коммунальные земли продаваться не будут. Из-за массовых протестов аграриев и возражений ряда политиков в принятом документе исключена первоначально предложенная норма о допуске иностранцев к покупке земли и сокращена возможность концентрации земли в одних руках с 200 тысяч га до 100 га.

На принятии этого закона настаивал МВФ: без этого документа фонд отказывался давать Украине кредит. Закон вступает в силу 1 июля 2021 года.