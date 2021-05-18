В ОБСЕ обеспокоены ситуацией вокруг портала tut.by

ВЕНА, 18 мая. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру заявила об обеспокоенности событиями вокруг белорусского интернет-издания tut.by, работу которого заблокировали власти Белоруссии. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении представителя ОБСЕ.

"Сегодняшние события вокруг tut.by, одного из самых известных независимых медиапорталов в Белоруссии, и его журналистов еще раз подчеркивают крайне тревожную ситуацию со свободой СМИ, доступом к информации и безопасностью журналистов в [этой] стране, - отметила Рибейру. - Блокировка веб-сайта, которая является крайней мерой, и непропорциональное вмешательство в деятельность субъектов СМИ только усугубляют эти постоянные проблемы".

Представитель ОБСЕ намерена продолжить внимательно следить за развитием событий в Белоруссии и повторила призыв к Минску отказаться от опасной тенденции, которая негативно сказывается на свободе СМИ и свободе выражения мнения в Белоруссии.

Во вторник департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО "Тут Бай Медиа" по признакам преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов и сборов. На основании уведомления Генеральной прокуратуры министерство информации республики приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям. В центральном офисе компании, а также в ее региональных представительствах прошли обыски. С осуждением действий белорусских властей в отношении портала выступили представительство ЕС в республике и посольство США.

В конце 2020 года Экономический суд Минска лишил портал tut.by статуса средства массовой информации, удовлетворив соответствующее ходатайство Министерства информации Белоруссии. Тогда в редакции tut.by заявили, что портал продолжит работать как интернет-ресурс. При этом журналисты портала потеряли право обращаться в госорганы за получением официальной информации и не могут освещать массовые мероприятия.

Ранее представитель ОБСЕ в отчете постоянному совету этой международной организации заявила, что ситуация со свободой средств массовой информации в Белоруссии стремительно ухудшается после президентских выборов, прошедших в августе прошлого года. Она подчеркнула обеспокоенность задержаниями и арестами журналистов. Представитель ОБСЕ также проинформировала сообщество ОБСЕ, что ее попытки установить прямой контакт с министром иностранных дел Белоруссии по этому вопросу пока не увенчались успехом. 17 мая Рибейру заявила, что преследование журналистов в Белоруссии угрожает фундаментальному праву человека на свободу выражения мнения, поэтому Минску следует прекратить эту негативную тенденцию.