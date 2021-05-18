Reuters: Марокко отозвало своего посла в Испании для консультаций

ТАСС, 18 мая. Королевство Марокко отозвало во вторник своего посла в Испании Кариму Беняиш для консультаций. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

Состояние отношений двух государств "требуется обдумать", сказал источник агентству.

Посол Марокко была вызвана в МИД Испании после ее высказываний во вторник. Как информировала газета El Pais, дипломат заявила, что в отношениях между странами есть действия, которые чреваты последствиями, и "их [последствия] нужно принимать". Как утверждает агентство Europa Press, Беняиш имела в виду решение Испании оказать медицинскую помощь генеральному секретарю фронта POLISARIO (выступает за независимость Западной Сахары от Марокко).

В понедельник около 6 тыс. нелегальных мигрантов из Марокко проникли вплавь на территорию испанского автономного города Сеута, расположенного на северном побережье Африки. Число прибывших в течение дня мигрантов стало рекордно высоким. Во вторник еще около 100 мигрантов проникли на территорию испанского порта Мелилья на севере Африки. Во вторник Сеуту и Мелилью планирует посетить председатель правительства Испании Педро Санчес.

Наплыв нелегалов произошел на фоне дипломатической напряженности между Мадридом и Рабатом. В апреле стало известно о том, что в больнице в Испании находится генсек фронта ПОЛИСАРИО для лечения от коронавируса. Власти Марокко предупреждали Испанию о возможных последствиях данной ситуации.