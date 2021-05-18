Премьер Эстонии посетила район силовой операции в Донбассе

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетила линию соприкосновения в Донбассе, ознакомившись с работой контрольных пунктов въезда - выезда (КПВВ). Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Министерства обороны Украины.

"В рамках визита на Украину премьер-министр Эстонской Республики госпожа Кая Каллас, чрезвычайный и полномочный посол Эстонской Республики господин Каймо Кууск посетили район проведения ООС [операция объединенных сил в Донбассе]. В ходе поездки в Луганскую область делегация ознакомилась с работой и инфраструктурой КПВВ "Станица Луганская", который планируется модернизировать", - уточнило Минобороны Украины.

Глава правительства информировала, что Эстония реализует в Донбассе ряд проектов в сфере образования, в том числе помогает в обеспечении интернетом населения, предоставляет гуманитарную помощь и средства для лесного фонда региона, пострадавшего год назад от пожаров. Каллас сообщила о планах профинансировать закупку 70 тыс. саженцев на эти цели.

Премьер-министр Эстонии в ходе трехдневного визита на Украину встретилась с главой правительства Денисом Шмыгалем в Киеве. 19 мая Каллас проведет встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским, после чего вернется на родину.