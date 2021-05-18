В СЕ сочли действия в отношении портала tut.by нарушением свободы выражения мнения

ПАРИЖ, 18 мая. /ТАСС/. Совет Европы (СЕ) считает блокировку работы белорусского интернет-издания tut.by нарушением свободы выражения мнения. Об этом заявил во вторник официальный представитель генерального секретаря СЕ Даниэль Хольтген.
"Совет Европы призывает власти Белоруссии прекратить оказывать дальнейшее давление на СМИ. Недавние шаги в отношении tut.by и журналистов вызывают тревогу и идут вразрез с принципом свободы выражения мнения, одним из основных прав человека", - написал он в своем Twitter.
Во вторник департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО "Тут бай медиа" по признакам преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов и сборов. На основании уведомления Генеральной прокуратуры министерство информации республики приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям. В центральном офисе компании, а также в ее региональных представительствах прошли обыски. С осуждением действий белорусских властей в отношении портала выступили представительство ЕС в республике и посольство США.
В конце прошлого года Экономический суд Минска лишил портал tut.by статуса средства массовой информации, удовлетворив соответствующее ходатайство Министерства информации Белоруссии. Тогда в редакции tut.by заявили, что портал продолжит работать как интернет-ресурс. При этом журналисты портала потеряли право обращаться в госорганы за получением официальной информации и не могут освещать массовые мероприятия.