Кувейт выразил протест Ливану из-за слов главы МИД о поддержке ИГ в Персидском заливе

КАИР, 18 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Кувейта вручило временному поверенному в делах посольства Ливана в стране Хади Хашему ноту протеста из-за недавних высказываний исполняющего обязанности министра иностранных дел республики Шарбеля Вахби о том, что некоторые страны Персидского залива, в частности Саудовская Аравия, якобы поддерживали террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в сообщении МИД эмирата, распространенном во вторник.

"Министерство иностранных дел выражает решительное осуждение Государством Кувейт тех заявлений, что прозвучали в телеинтервью с временным главой МИД Ливана Шарбелем Вахби", - приводит заявление ведомства информационное агентство Кувейта Kuna.

"Сегодня вечером заместитель министра иностранных дел посол Меджиди аз-Зафири вызвал временного поверенного в делах братской Ливанской Республики Хади Хашема, чтобы вручить ему официальную ноту протеста, в которой высказывается неодобрение и осуждение Кувейта тех высказываний, которые абсолютно несовместимы с историческими и братскими отношениями, связывающими страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива [ССАГПЗ] и Ливан", - подчеркнули в МИД.

В интервью телеканалу Al-Hurra в понедельник Шарбель Вахби дал понять, что Саудовская Аравия и некоторые страны Персидского залива, по его мнению, поддерживали террористическую группировку ИГ и привели ее в Ливан, иракские провинции Найнава и Анбар, а также в сирийскую Пальмиру. При этом он отметил позитивную роль, которую играла шиитская "Хезболлах" в сирийском конфликте и при отражении атак со стороны Израиля.

Ранее внешнеполитические ведомства Саудовской Аравии и ОАЭ вручили ноты послам Ливана в этих странах, выразив протест по поводу недружественных реплик Вахби в адрес государств Персидского залива. Свое осуждение главы МИД Ливана также высказал генеральный секретарь ССАГПЗ Наиф Фалах Мубарак аль-Хаджраф, призвав Вахби принести извинения странам Персидского залива и их народам.