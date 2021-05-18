СМИ: ВС Израиля дважды пытались ликвидировать главаря боевого крыла ХАМАС ад-Дейфа

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Армия обороны Израиля с 10 мая дважды предпринимала попытки ликвидировать Мухаммеда ад-Дейфа - одного из главарей группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющейся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС. Об этом сообщила во вторник со ссылкой на израильских военных газета The Times of Israel.

По данным источников издания, обе попытки были неудачными. Ад-Дейфу удалось уцелеть.

12-й канал телевидения еврейского государства информировал о том, что "израильские военные настаивают на ликвидации ключевых лидеров ХАМАС". По сведениям канала, командование армии обороны доложило правительству Израиля, что "нынешняя ситуация позволяет ликвидировать ад-Дейфа и других значимых лиц" в руководстве движения.