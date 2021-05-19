Суд по делу Винника во Франции отложил решения о новых экспертизах

ПАРИЖ, 19 мая. /ТАСС/. Первый день слушаний по делу россиянина Александра Винника, осужденного во Франции на пять лет тюрьмы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах, завершился без принятия решений по запросам о дополнительных экспертизах со стороны адвокатов.

Адвокаты запросили суд провести независимую экспертизу копий жесткого диска компьютера и данных с мобильного телефона, которые, по версии следствия, принадлежали Виннику. Параллельно адвокаты задали суду вопрос о том, почему французские следователи не запросили у Греции конфискованные у россиянина в 2017 году устройства, и сообщили, что сейчас греческая юстиция рассматривает их ходатайство о сравнении оригинальных данных с копиями, имеющимися в распоряжении французского суда.

"Техника была передана США без какого-либо контроля со стороны греческого и, возможно, американского судьи. Американцы могли добавить какие-то элементы, что-то изменить, такая возможность не исключается. Мы этого не знаем наверняка, но в нынешней ситуации это требует проверки", - заявил адвокат россиянина Фредерик Бело в ходе слушаний.

Также защита просит суд провести психологическую экспертизу подзащитного в связи с "риском суицида" на фоне длительного заключения под стражей, перспективы судебного разбирательства в США и смерти жены в конце прошлого года. В ходе процесса греческий адвокат Винника Зои Константинопулу указала на то, что до сих пор тот не получил русский перевод множества документов из дела, в том числе решения Минюста Греции о его экстрадиции во Францию и протоколов судебных заседаний во Франции.

Обвинение против экспертиз

"Нам пытаются навязать альтернативную правду о том, что Греция зависит от США, а все обвинители коррумпированы, - сказал генеральный адвокат после выступления Константинопулу, настаивавшей на незаконном характере экстрадиции ее подзащитного во Францию. - На допросе здесь он хранил молчание. Его сопровождали адвокаты. По поводу перевода: на каждом заседании присутствует русский переводчик, а основные документы из дела были переведены и переданы Александру Виннику".

Представитель обвинения выступил с утверждением, что "провести экспертизу оригинальных [данных с электронных устройств] в Греции не представляется возможным", как и привезти их для этой цели во Францию. "Прошу отклонить все запросы на экспертизу", - заключил он в конце своего обращения к суду.

Судья, однако, не стала принимать решения по поводу ходатайств защиты в конце слушаний. Она заявила, что сперва желает заслушать свидетелей защиты и обвинения. Трое из пяти свидетелей будут заслушаны в четверг, среди них - эксперт в области информационных технологий Эрик Лоран. Прения с участием свидетелей продлятся до 25 мая включительно, после чего ориентировочно 28 мая суд озвучит дату оглашения вердикта.

Слово обвиняемому

На протяжении нескольких часов Винник отвечал на вопросы суда, генерального адвоката и представителей пострадавших от действий киберпреступников людей и организаций. В ходе дискуссий с судьей у них возникли разногласия по поводу того, подавал ли россиянин во время расследования запросы на доступ к копиям электронных носителей, приобщенным к делу. "Нельзя говорить, что "мои права не соблюдались", не пытаясь использовать свои права", - сказала судья. Константинопулу же настаивала, что в материалах дела есть такие запросы.

Сам Винник настаивал на своей невиновности и предположил, что к нему может быть предвзятое отношение, поскольку он является гражданином России. Он объяснял суду, что, работая оператором на бирже с 2013 года, лишь сверял данные в запросах на переводы с базой данных, заполнял таблицы реестра, а позже - оказывал техническую поддержку пользователям биржи, отвечая на их вопросы. При этом он подчеркнул, что не контактировал с хакерами, которые, предположительно, отмывали через биржу деньги, полученные незаконным путем, а также заверил, что не занимался проверкой личности авторов переводов.

"Это была механическая работа. Я не занимался реальным движением денег. Биржа оказывала посреднические услуги, но не оператор", - сказал Винник. Он добавил, что за свою деятельность получал в среднем $5-6 тыс. в месяц и до 10 тыс. в виде единоразовой выплаты каждый год.

По словам россиянина, он не заключал контракт с работодателем, поскольку "в интернете все строится на доверии", но при этом он отправил копию своего паспорта на официальный адрес электронной почты биржи, откуда, вероятно, позже американские следователи и извлекли данный документ. В то же время адвокаты Винника указали суду на то, что данное электронное письмо, на основании которого американская юстиция, предположительно, связала россиянина с нелегальной деятельностью, отсутствует в материалах французского дела.

Дело Винника

Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. 19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. Защита обжаловала это решение в Госсовете, но суд его подтвердил.

Во Франции Исправительный суд Парижа приговорил его к пяти годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Ему также был назначен штраф в размере более €100 тыс. с учетом компенсаций пострадавшим сторонам. В то же время суд снял часть обвинений в вымогательстве и отмывании денег и полностью оправдал его по жалобам на нарушение работы автоматизированных систем ряда организаций и частных лиц. Также с него были сняты обвинения в использовании вредоносного программного обеспечения "Локи" для осуществления кибератак.

В России Виннику предъявлены обвинения в хищении более 600 тыс. рублей, в "мошенничестве в сфере компьютерной информации" на 750 млн рублей. Сам россиянин еще во время заключения в Греции заявлял, что согласен вернуться на родину и предстать перед российским судом.