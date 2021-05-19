Госдеп: талибы заявляют, что не видят военного решения в Афганистане

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Лидеры радикального движения "Талибан" (запрещено в России) заверяют власти США, что не усматривают военного решения в Афганистане. Об этом сообщил во вторник спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

"[Лидеры движения] "Талибан" заявили мне, что они изменились <...>", - сказал Халилзад, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. По словам американского дипломата, талибы считают, что пришли к власти в Афганистане "в 1990-е годы неожиданно", когда "не были готовы управлять" страной и "не управляли хорошо" ею, что их режим был провальным. Они убеждают американскую сторону в том, что усвоили все эти уроки, отметил Халилзад, работающий в структуре Госдепартамента США. Кроме того, согласно изложенной им информации, талибы утверждают, что "не видят военного решения" проблемам в Афганистане, согласны с необходимостью иметь у власти в Кабуле лиц, знающих, как управлять государством. "Мы все, конечно, скептически [воспринимаем такие слова талибов]. Не исключено, что они просто пытаются пускать пыль в глаза относительно своих планов, если придут к власти посредством переговоров", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.

По его оценке, "дефицит доверия на мирных переговорах" между талибами и нынешней афганской администрацией, "конечно, огромный". "Эти люди уже долго воюют. На перемены требуется время", - заявил Халилзад. Как он признал, пока не ясно, смогут ли противоборствующие стороны в Афганистане найти взаимопонимание, "преодолеть разногласия не силой, а за счет какой-то иной формулы вроде выборов".

Кроме того, дипломат подтвердил, что США хотели бы видеть более значимую роль ООН на переговорах по общенациональному примирению в Афганистане. "Мы подчеркиваем более крупную роль ООН в переговорах. Чтобы дополнять то, что происходит в Катаре, а также инициативу Турции, которая предусматривает созыв конференции [по урегулированию в Афганистане] вместе с ООН и Катаром", - пояснил Халилзад. В катарской столице Дохе идут переговоры между талибами, властями Афганистана и США. Спецпосланник США уточнил, что Вашингтон хотел бы видеть на этом направлении более широкое применение технических возможностей и опыта ООН.

14 апреля президент США Джо Байден сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Вывод американских войск уже начался. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.