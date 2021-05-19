Помощник Байдена по нацбезопасности обсудил с британским коллегой Россию

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил Россию на переговорах в Вашингтоне во вторник с советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Стивеном Лавгроувом. Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн, распространенном по итогам встречи.

"Салливан и Лавгроув договорились продолжать координацию по COVID-19, включая глобальный доступ к вакцинам. Они обсудили Афганистан, Россию и Иран, а также ситуацию в Газе. Кроме того, они обсудили июньскую поездку президента [США Джо] Байдена в Великобританию для участия в саммите G7 и встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, что даст возможность подтвердить наш прочный союз", - отметила Хорн.