Бразильская полиция раскрыла канал отправки наркотиков в Европу через аэропорт Сан-Паулу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 мая. /ТАСС/. Федеральная полиция Бразилии во вторник задержала около тридцати человек, подозреваемых в организации схемы отправки в Европу и Африку кокаина через крупнейший авиационный хаб Южной Америки - аэропорт Гуарульус в Сан-Паулу. Об этом сообщили в ходе пресс-конференции представители правоохранителей.

"Были исполнены 90 судебных ордеров, среди которых 53 ордера на обыск и изъятие, 22 ордера на временное задержание и 12 ордеров на предварительное задержание, всего под следствием 61 человек. На сегодняшний день это самая крупная операция в международном аэропорту Гуарульюс, направленная на борьбу с исполнителями логистических схем наркотрафика", - сообщили в полиции.

Как отмечается, в реализации преступного замысла участвовали сотрудники фирм, функционирующих на территории аэропорта, которые "имели доступ в служебные помещения и были знакомы с работой системы безопасности" воздушной гавани. Всего с 2019 года, когда началось расследование, полиция идентифицировала 20 случаев отправки кокаина в Лиссабон, Порту, Амстердам и Йоханнесбург общим весом около 1,5 тонн. Как правило, злоумышленники подменяли багаж пассажиров, уточнили правоохранители.