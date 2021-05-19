CNN: власти Нью-Йорка перевели в статус уголовного расследование против компании Трампа

"Мы проинформировали Trump Organization, что наше расследование в отношении этой организации более не носит исключительно административный характер, - говорится в заявлении представителя генпрокурора штата, поступившем CNN. - На данный момент мы вместе с прокурором округа Нью-Йорк [Сайрусом Вэнсом] проводим в отношении Trump Organization расследование в уголовном поле".

Генпрокурор штата Нью-Йорк в марте прошлого года начала расследование в отношении Trump Organization. Компанию подозревают в том, что она искусственно завышала стоимость своих активов с целью получения кредитов. Разбирательство было начато после того, как бывший юрист экс-президента США Майкл Коэн выступил с утверждениями о том, что в Trump Organization прибегали к данной практике. Он проработал в компании около 10 лет.

Адвокаты Trump Organization ранее не раз заявляли, что Джеймс, представляющая Демократическую партию, в данном разбирательстве руководствуется политическими мотивами. Трамп, являющийся республиканцем, еще до инаугурации в январе 2017 года заявил, что покинул все занимаемые посты в принадлежащей ему Trump Organization, чтобы передать их под управление своих сыновей Дональда и Эрика. При этом Трамп не стал избавляться от своих компаний, так как это, по словам юристов, означало бы их распродажу за бесценок в ущерб интересам остальных членов семьи.

Схожее расследование проводит с 2019 года прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс, который долгое время добивался от американского подразделения базирующейся во Франции фирмы Mazars предоставления данных о налоговых отчислениях Трампа и его компании. Прокурор подчеркивал, что ему нужно ознакомиться с указанными материалами в связи с проводящимся им разбирательством. Оно касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что они вступали в прошлом в интимную связь с ним, а также возможных нарушений в налоговой и банковской сферах.

В феврале Вэнс получил доступ к указанным документам Mazars. Компания ранее готовила финансовую отчетность Трампа, членов его семьи, а также его бизнеса. Республиканец безуспешно пытался через суд прекратить начатое Вэнсом разбирательство.